Ямальские чиновники скрыли свои банковские счета и автомобили

Чиновники скрыли информацию о своем имуществе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Сотрудники департамента здравоохранения Ямала предоставили неполные сведения о своих доходах и имуществе. Они не отчитались о машинах и банковских счетах, сообщает окружная прокуратура.

«Выявлены факты небрежного отношения служащих департамента, а также руководителей учреждений здравоохранения округа к исполнению обязанности по предоставлению сведений о своих доходах, что повлекло неполноту представленных справок за 2017 год и 2018 год», — рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, кадровики депздрава не проводили анализ, законно ли сотрудники ведомства покупали дорогостоящее имущество.

В ходе проверки прокуроры нашли и нарушения при госзакупках. Так, четыре подведомственных департаменту учреждения вопреки правилам заключили контракты на поставку лекарственных препаратов с ЗАО «Фирма Евросервис», которая ранее привлекалась к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В итоге директор департамента получил представление от прокуратуры. Нарушения были исправлены, а должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.