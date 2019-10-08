Выходец из ФСБ возглавил ФСИН России

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Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, фсин россии, эмблема фсин
С октября у ФСИН России новый директорФото: Владимир Андреев © URA.RU

Директором Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России назначен Александр Калашников. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Иной информации, помимо имени нового директора ФСИН, пока на сайте не указано. Известно, что ранее Александр Калашников был начальником управления ФСБ России по Красноярскому краю.

Указ об отстранении бывшего директора ФСИН Геннадия Корниенко за подписью президента РФ Владимира Путина был опубликован в начале октября. Ранее «URA.RU» писало, что причиной увольнения Корниенко стало достижение им предельного для госслужащих возраста.

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