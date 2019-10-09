Дорожная кампания 2019 года в Кургане близится к завершению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Дорожные работы на проспекте Конституции в Кургане завершат в течение недели, заявил глава города Андрей Потапов во время осмотра объектов, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улицу Омскую привлекают дополнительных подрядчиков, чтобы завершить работы как можно быстрее.

«На 10 октября улица практически сделана. Все объекты, которые брал МУП „СДП“ по „Безопасным и качественным дорогам“, либо завершены, либо подходят к завершению», — отметил Потапов, осматривая работы на проспекте Конституции. Директор МУП «СДП» Иван Ситников сообщил, что уже освоено 150 млн рублей из запланированных 173 млн. «Работы планируем завершить до 15 октября», — заявил он.

Чтобы выполнить в срок ремонт улицы Омской за 87,6 млн рублей, властям Кургана пришлось привлекать дополнительные силы и средства. Сейчас здесь работает пять подрядчиков, в том числе генподрядчик — Введенское ДРСУ. «Пришлось срочно усиливаться. Привлечены местные подрядчики, ведутся переговоры с рядом предприятий, которые оказали бы посильную помощь», — рассказал директор управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Денис Давыдов.

Сейчас работы на Омской выполнены примерно на 70%. Осталось завершить обустройство тротуаров, остановок, посадочных площадок и заездов. «На одном из участков пришлось вернуться. В ходе контроля качества были выявлены замечания», — добавил Давыдов. «На сегодняшний день, говорим откровенно, мы в очень плотном графике двигаемся. У нас осталось не так много погожих дней», — заявил директор департамента развития городского хозяйства Вадим Лютиков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Зауралье стартовала беспрецедентная по своим масштабам ремонтная кампания. За год на ремонт дорог в регионе потратят более 1,7 млрд рублей без учета федеральных трасс.

Андрей Потапов (справа) оценил ход работ на проспекте Конституции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На проспекте Конституции работы завершат к 15 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Омской работы выполнены на 70% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU