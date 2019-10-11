В Кургане решили ужесточить условия для проведения местных референдумов

Минимальную численность инициативной группы, необходимую для проведения референдума в Курганской области, могут увеличить в пять раз. Такой законопроект предложен избирательной комиссией региона.
«Проектом закона предлагается внести изменение в пункт 1 статьи 8 закона Курганской области от 4 февраля 2003 года №271 „О референдуме Курганской области“, регулирующий численный состав членов инициативной группы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте Курганской облдумы. Документ предлагает увеличить минимальную численность инициативной группы с 20 до 100 человек.
«Данная норма позволит сократить количество случаев злоупотребления правом малочисленных групп граждан на образование инициативной группы по проведению референдума Курганской области», — отмечается в пояснительной записке. Получить оперативные комментарии председателя облизбиркома Валерия Самокрутова «URA.RU» не удалось — чиновник заявил, что находится в командировке.
Предложения провести референдум в Зауралье в последнее время чаще всего поступали от активистов движения «Антиуран. Курган». С 2018 года избирком принял не менее 10 таких заявлений и каждый раз отказывал из-за ошибок в документах. Один из источников «URA.RU» предположил, что предлагаемые изменения связаны именно с этим. При этом инсайдер отметил, что инициатором референдума может стать региональное отделение КПРФ, членами которой являются «антиуранщики». В этом случае численность инициативной группы не имеет значения.