Экс-посол РФ в Японии уточнил, будет ли Токио претендовать на все Курильские острова

Ранее Япония претендовала на четыре острова малой Курильской гряды Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Япония не будет претендовать на все острова Курильской гряды. Такую точку зрения в разговоре с корреспондентом «URA.RU» озвучил бывший посол России в Японии Александр Панов, комментируя заявление председателя Коммунистической японской партии Кадзуо Сии.

Российский дипломат отметил, что Коммунистическая партия Японии и ее председатель Сии, с котором он лично знаком, уже много десятилетий считает, что Токио имеет основания требовать у РФ передачи Южного Сахалина и Курильских островов. «Коммунистическая партия Японии — это такая небольшая камерная партия. Он имеет где-то трех-четырех депутатов в парламенте. Электорат у нее есть, пусть и незначительный, повлиять на официальную позицию эта партия ни коим образом не может», — объяснил Панов.

Ранее Япония претендовала на четыре острова малой Курильской гряды. Сейчас речь идет о передаче двух островов. Бывший посол подчеркнул, что переговоры идут очень тяжело. Передача островов Шикотан и Хабомаи оговаривается в 9 статье совместной декларации Советского Союза с Японией, которая была подписана в 1956 году. По словам Панова, стороны не могут договориться о том, как трактовать эту статью.

Ранее председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен требовать возвращения всех курильских островов. Он считает, что договоренности о границах между Японией и Россией были прописаны в 1875 году в Договоре об обмене Курильских островов на Сахалин, сообщает ТАСС.