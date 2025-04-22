ВСУ хладнокровно убили 85-летнюю женщину около жилого дома в Дзержинске

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ВСУ расстреляли мирную жительницу Дзержинска
ВСУ расстреляли мирную жительницу Дзержинска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Дзержинске (украинское название Торецк), находящемся на территории ДНР, бойцы Вооруженных сил Украина (ВСУ) застрелили 85-летнюю женщину у жилого здания. По словам очевидицы, инцидент произошел когда военнослужащие находились на первом этаже многоэтажки, а пожилая женщина выходила из подвала. Недолго спустя, свидетели услышали выстрелы снаружи здания.

«Они (ВСУ — ред.) бабушку застрелили, 85-летнюю», — передает РИА Новости слова очевидицы. «Бегут соседи с соседней комнаты по подвалу, там несколько комнат у нас. Оля (соседка — ред.) бежит. Она говорит, Петровну убили, застрелили. Все в шоке были», — дополняет беженка.

Дзержинск (украинское название — Торецк) с 2014 года был важным укрепленным пунктом ВСУ, обладающим разветвленной железнодорожной инфраструктурой. С этой территории осуществлялись регулярные артиллерийские обстрелы Горловки, которая является одним из крупнейших городов ДНР. Минобороны России объявило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР 7 февраля текущего года.

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В городе Дзержинске (украинское название Торецк), находящемся на территории ДНР, бойцы Вооруженных сил Украина (ВСУ) застрелили 85-летнюю женщину у жилого здания. По словам очевидицы, инцидент произошел когда военнослужащие находились на первом этаже многоэтажки, а пожилая женщина выходила из подвала. Недолго спустя, свидетели услышали выстрелы снаружи здания. «Они (ВСУ — ред.) бабушку застрелили, 85-летнюю», — передает РИА Новости слова очевидицы. «Бегут соседи с соседней комнаты по подвалу, там несколько комнат у нас. Оля (соседка — ред.) бежит. Она говорит, Петровну убили, застрелили. Все в шоке были», — дополняет беженка. Дзержинск (украинское название — Торецк) с 2014 года был важным укрепленным пунктом ВСУ, обладающим разветвленной железнодорожной инфраструктурой. С этой территории осуществлялись регулярные артиллерийские обстрелы Горловки, которая является одним из крупнейших городов ДНР. Минобороны России объявило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР 7 февраля текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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