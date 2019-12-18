Власти Ямала вмешались в ситуацию с поборами в больнице

Жителям Лабытнанги перед посещением бассейна приходилось платить за справки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) смогут посещать бассейн без прохождения обязательного платного медосмотра, который ранее вызвал возмущение горожан. Об этом заявил директор окружного департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов во время посещения нового спорткомплекса.

«Жители автономного округа, начиная с 12 лет, могут посещать бассейны свободно. На территории Ямала действуют 16 бассейнов в 10 муниципалитетах. Везде будут единые условия для посетителей этих объектов: посещение свободное, приходите, занимайтесь, главное, чтобы было время», — отметил Андрей Масанов.

Медосмотры обязаны проходить дети дошкольного возраста, ямальцы до 12 лет и юные спортсменам, занимающиеся в секциях. Справки бесплатно выдает педиатр. Остальные посетители предоставлять справки не обязаны.

В городской больнице «URA.RU» сообщили, что жители, в случае необходимости, могут получить данную справку. Нужно будет лишь сдать комплекс анализов. Сделать это можно и бесплатно по полису ОМС, и платно. В учреждении отметили, что в ближайшее время для горожан, которые уже прошли медосмотр платно и желают вернуть потраченные деньги, будет опубликована подробная информация для возврата средств.

Ранее «URA.RU» сообщало, что вынуждают проходить платные медосмотры, чтобы получить допуск в новый бассейн универсального спорткомплекса «Полярный». Стоимость справки для мужчин составляла 869 рублей, для женщин — 1556 рублей.