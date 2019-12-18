В московском депздраве объяснили, почему в онкологическую больницу пришла Росгвардия

Главный врач московской онкологической больницы №1 Всеволод Галкин, где собираются временно уволить 100 врачей из-за капитального ремонта, не вызывал сотрудников Росгвардии в учреждение. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.
Сообщается, что сотрудники Росгвардии прибыли в больницу из-за того что один из охранников нажал тревожную кнопку. Об этом не было известно главному врачу. «Как только <…> главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил их покинуть здание», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Эту информацию ранее подтвердили и представители Росгвардии. Представители департамента также уточнили, что охранник, из-за которого произошла ложная тревога, уволен.
В ведомстве также добавили, что гинекологическое отделение больницы будет закрыто на ремонт. Все его сотрудники смогут временно трудоустроиться в других медицинских учреждениях. Так, 16 врачей смогут работать в других отделениях той же больницы — в том числе в новом онкохирургическом комплексе.
Ранее руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева написала в своем Twitter, что в московскую онкологическую больницу №1 руководство вызвало Росгвардию, чтобы принудить врачей к увольнению. До этого в СМИ сообщалось, что главврач больницы объявил своим сотрудникам, что учреждение закрывается на ремонт. Из-за этого планировалось уволить 100 медиков, включая младший и средний персонал. По мнению Васильевой, на месте больницы собираются построить новый жилой комплекс.