СМИ: как здание ФСБ защищено от нападений

СМИ выяснили, каким образом здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России защищены от атак злоумышленников. На случай проникновения неизвестных с оружием есть четкая инструкция. При вооруженной атаке объявляется план «Крепость».
«Сразу после стрельбы в центре Москвы на всех объектах ФСБ объявлен план „Крепость“», — пишет
Отпор нападающим должны дать дежурные у входа в здание. Во время вечерних пробок экипированным бойцам придется добираться до места атаки пешком. Поэтому сотрудникам центрального аппарата в целях безопасности стоит сидеть тихо в ожидании бойцов.
В этой ситуации борьба с угрозой и зачистка территории ложится на плечи спецназа, прибывающего к месту нападения.
Ранее стало известно о том, что стрельба была открыта у здания ФСБ на Лубянке. По последним данным, нападавший нейтрализован, его личность устанавливается. По данным Минздрава, ранения получили пять человек.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Перестрелка у здания ФСБ в центре Москвы могла произойти после конфликта неизвестных с сотрудниками ГИБДД.