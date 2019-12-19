При стрельбе в центре Москвы пострадали пять человек

В результате стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы ранения получили пять человек. Об этом сообщили в Минздраве России.
«Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим», — цитирует ТАСС заявление ведомства. Ранее министерство также сообщало о том, что в результате происшествия два сотрудника спецслужб получили крайне тяжелые ранения. По данным источника
Также в центре общественных связей ФСБ сообщили о том, что при стрельбе погиб один сотрудник ведомства, передает РИА «Новости». По данным ЦОС, стрельбу в центре Москвы вел один человек, при этом никакого проникновения в здание ФСБ не было.
По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Движение в районе Лубянки остается перекрытым. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает «Национальная служба новостей».