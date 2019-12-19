При стрельбе в центре Москвы пострадали пять человек

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Клипарт depositphotos.com , скорая, 03, скорая помощь, медицинская помощь, транспортное средство
Пока известно о пяти пострадавшихФото: depositphotos.com

В результате стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы ранения получили пять человек. Об этом сообщили в Минздраве России.

«Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим», — цитирует ТАСС заявление ведомства. Ранее министерство также сообщало о том, что в результате происшествия два сотрудника спецслужб получили крайне тяжелые ранения. По данным источника Life, один один из пострадавших находится на операции в НИИ Склифосовского.

Также в центре общественных связей ФСБ сообщили о том, что при стрельбе погиб один сотрудник ведомства, передает РИА «Новости». По данным ЦОС, стрельбу в центре Москвы вел один человек, при этом никакого проникновения в здание ФСБ не было.

По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Движение в районе Лубянки остается перекрытым. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает «Национальная служба новостей».

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