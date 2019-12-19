По некоторым данным, в результате стрельбы пострадали двое силовиков
В центре Москвы возле здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу из автомата. Об инциденте сообщили очевидцы, официального подтверждения информации пока нет.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на telegram-каналы, стрельбу в приемной ФСБ устроил неизвестный мужчина, после чего он выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании. По некоторым данным, в результате пострадали двое сотрудников силовых ведомств.
По словам очевидцев происшествия, людей, идущих со стороны Лубянки, правоохранители просят идти в другую сторону. Сообщается, что некоторых с улицы загнали в здания.
В центре Москвы стрельба. Очевидцы сообщают об автоматных очередях.— baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.
Сотрудники полиции укрываются за машиной. pic.twitter.com/1LFfq41jNI
Видео: Baza