В Москве у здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу. ВИДЕО

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
По некоторым данным, в результате стрельбы пострадали двое силовиковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Москвы возле здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу из автомата. Об инциденте сообщили очевидцы, официального подтверждения информации пока нет.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на telegram-каналы, стрельбу в приемной ФСБ устроил неизвестный мужчина, после чего он выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании. По некоторым данным, в результате пострадали двое сотрудников силовых ведомств.

По словам очевидцев происшествия, людей, идущих со стороны Лубянки, правоохранители просят идти в другую сторону. Сообщается, что некоторых с улицы загнали в здания.

Видео: Baza

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