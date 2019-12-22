В городе Березники (Пермский край) в ресторане быстрого питания Chicken отравились посетители, в том числе пятерых детей пришлось доставить в больницу на машинах скорой помощи. предположительно, отравление произошло из-за газа, которым в соседней столовой травили тараканов.
«Были вечером в 20 часов через 20 минут ушли, потому что все кашляли, мы подумали что люди простужены и побоялись заразиться», — рассказала одна из посетительниц ресторана в паблике «ЧП Березники» во «ВКонтакте».
Всего за медицинской помощью обратились 10 человек. В краевой больнице им. Вагнера сообщили, что из ресторана к ним в отделение поступили пятеро детей. Их осмотрели педиатр и дежурный врач-реаниматолог, после чего детей доставили в реанимационное отделение. «[Дети] получили ингаляционное отравление раздражающим верхние дыхательные пути, газом. По словам родителей пострадавших, прямо под рестораном травили тараканов, не исключено, что именно это и послужило причиной отравления», — пояснили в пресс-центре медицинского учреждения.
Медики уточнили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.