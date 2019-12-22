ЦБ сравнил снижение ставок по ипотеке в ведущих банках страны

Ипотека становится доступней для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Центробанке РФ заявили о том, что ставки по ипотечным кредитам снизились до «исторического минимума» — 9,2%. Как сообщается в выпущенном бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды», кредитные организации начали массово снижать ставки в ноябре.

В бюллетене отмечается, что ипотека устойчиво дешевеет с мая 2019 года вслед за снижением ключевой ставки регулятора. Еще в апреле ставка отмечалась на ровне 10,58%, в октябре она опустилась до 9,4%, пишет газета «Ведомости». По данным регулятора, за последний месяц ставки по ипотеке снизили 12 из 20 крупнейших ипотечных банков, в том числе Газпромбанк, «ФК Открытие», «Возрождение», Райффайзенбанк, «Абсолют банк», «Юникредит», при этом Сбербанк, ВТБ, снизили проценты дважды.

В Сбербанке на 18 декабря средняя ставка предложения ипотеки на вторичное жилья составила 9,2% годовых, на новостройки — 9,08%, а на рефинансирование жилищного кредита — 8,95%. В пресс-службе банка «Возрождение» заявили, что планируют снизить ставки на следующей неделе, минимальная будет 7,95%. Промсвязьбанк снизил ставки на новостройки до 8,7% годовых, на готовое жилье — до 9—9,3%, а на рефинансирование — до 8,5%. «Уралсиб» утвердил ставки на новостройки 8,49% годовых, на вторичном — до 8,59%, на рефинансирование — до 8,33%. В пресс-службе «Связь-банка» рассказали, что ставки упали на 0,1—0,25. Например, ипотеку на новостройку могут выдать под 8,2% годовых, «Военной ипотека» — до 8,6%.

«В следующем году при достижении соответствующих таргетов по инфляции мы намерены вплотную приблизиться к исторически минимальному уровню ставки в 8% годовых», — заявила пресс-служба ВТБ.

Как предполагают эксперты, сейчас наиболе оптимальное время для покупки квартиры в кредит. «Многие банки — от крупных до небольших — будут конкурировать за долю на рынке ипотеки, делая свои предложения все более и более привлекательными», — заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.