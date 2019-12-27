В Кургане назвали расценки за прекращение уголовного преследования

Бывшего курганского полицейского Дмитрия Архипова, подозреваемого в получении взяток, оставили под арестом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие полицейские в Курганской области брали от 400 тысяч рублей до 1,6 млн рублей за прекращение уголовного дела. Суммы вероятных взяток были озвучены в Курганском городском суде при избрании меры пресечения экс-силовику Дмитрию Архипову, передает корреспондент «URA.RU».

Следователь областного СУ СКР по Курганской области Иван Безбородов ходатайствовал о продлении ареста. «Архипов имеет круг знакомых из числа бывших и действующих сотрудников. Оставаясь на свободе, он может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства», — зачитал следователь. Продление ареста необходимо следствию для дальнейшего сбора доказательств, уточнил Безбородов.

По версии обвинения, Архипов брал взятки через двух посредников, один из которых на тот момент был действующим сотрудником полиции. Подозреваемые платили деньги за освобождение от уголовного преследования за незаконное производство алкогольной продукции.

Подозреваемый ходатайствовал о домашнем аресте. «В данном случае заявлений и достаточных оснований, что я буду оказывать влияние на свидетелей, нет. Как я могу воспрепятствовать, если я работал в этой системе и знаю, что это есть нарушение закона?» — сказал Архипов. Он добавил, что все документы для более мягкой меры пресечения предоставлены в суд. По итогам заседания суд продлил арест Дмитрию Архипову на 2 месяца до 8 марта 2020 года.

Архипов был знаком с криминальными лидерами. Около 10 лет назад после конфликта в кафе «Светлана» с представителем группировки «Локомотив» по кличке «Петренок» его загрузили в багажник и увезли в лес. Расправы экс-полицейский избежал — смог скрыться в лесу.