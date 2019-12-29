В ХМАО после громкого скандала уволены двое высокопоставленных полицейских

Скандал с задержанием на дороге стоил карьеры двум высоким чинам из полиции Югры Фото: Анна Майорова © URA.RU

После скандального дорожного инцидента из органов внутренних дел уволены начальник сургутского ОБЭП Александр Тетерятников и заместитель начальника городской ГАИ Евгений Духовников. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Тетерятников и Духовников уволены по отрицательным мотивам», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU». Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в результате служебной проверки было установлено, что Тетерятников не находился за рулем автомобиля в пьяном состоянии. «Он сидел на пассажирском сиденье, однако препятствовал автоинспекторам в составлении протокола об административном правонарушении. В результате они были вынуждены применить к нему физическую силу. С учетом общественного резонанса и было принято решение его уволить», — сообщил инсайдер.

Собеседник «URA.RU» также добавил, что Духовников был уволен по совокупности дисциплинарных взысканий за последнее время. «Инцидент с Тетерятниковым стал для него финальной точкой, поскольку он не сообщил о произошедшей ситуации руководству. Но поскольку выслуга лет ему позволяет, он уволен, но с правом выхода на пенсию», — уточнил источник.

Ранее «URA.RU» сообщало о появлении видеозаписи, где высокопоставленного сургутского полицейского выводят из машины. Он подозревался в том, что в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Все обстоятельства скандала были изучены спецкомиссией из окружного полицейского главка.