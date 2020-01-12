В Тюмени больше перспектив, но в Кургане жить дешевле Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сравнил Тюменскую и Курганскую области по качеству жизни. Он отметил, что стоимость жизни в Кургане существенно ниже, чем в Тюмени.

Федоров отметил, что Тюмень развивается очень динамично последние несколько лет, город попал в число самых благоустроенных в России. На этом фоне Курган существенно проигрывает. «Ходят мысли, может быть разделить эту несчастную область, прирезать куски к другим, может быть они так быстрее начнут развиваться», — описывает положение Зауралья социолог в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Однако, как отмечает Федоров, у Курганской области есть преимущество: стоимость жизни здесь существенно ниже, чем в соседнем, динамичном регионе. «Если ты, скажем, работаешь медиком в сельском районе Курганской области, приграничном с аналогичным сельским районам Тюменской области, ты переезжаешь через эту административную границу, которая обозначена только на карте, и сразу начинаешь получать на 10-15 тысяч больше. Но, конечно, и траты подрастают, коммуналка дороже… В Кургане одной суммы достаточно, чтобы чувствовать себя неплохо, в Тюмени уже другая нужна», — подчеркивает Федоров.

Социолог отмечает, что решительные курганцы уезжают жить в Тюмень, а тюменцы в Москву ради перспектив, несмотря на то, что их доходы в новом городе становятся скромнее из-за необходимости оплачивать арендованное жилье, покупать более дорогие продукты и так далее.