Челябинские школьницы разбили иномарку подозреваемого в педофилии

Подруги оставили пенсионера без авто и подвели под уголовное дело Фото: depositphotos.com

Две подруги-школьницы из города Миасса (Челябинская область) угнали и разбили иномарку у знакомого пенсионера. В отношении мужчины сейчас возбуждено уголовное дело о педофилии, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

«Две подруги (одной сейчас исполнилось 18, а другой 15 лет) перед Новым годом были „в гостях“ у почти 70-летнего пенсионера. Рано утром, пока тот спал, девочки решили покататься на его машине и разбили ее, сами получив серьезные травмы, — рассказал собеседник „URA.RU“. — В ходе разбирательства выяснилось, что школьницы по приглашению владельца неоднократно бывали у него, и после распития спиртного тот совершал непристойные действия по отношению к младшей. Пенсионер признался минимум в двух эпизодах и помещен под подписку о невыезде».

В Миасском следственном отделе СКР подтвердили «URA.RU» факт возбуждения уголовного дела по ст. 135 УК РФ (развратные действия). «Подробности произошедшего мы разглашать не имеем права в интересах следствия и потерпевших», — добавили также в ведомстве.