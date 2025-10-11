В Магнитогорске Челябинской области выпал снег. Зимние осадки начались ночью 12 октября.
«Уже снег на машинах. На асфальте пока тает. Будьте внимательны на дорогах», — пишет сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» .
К полудню установился небольшой снежный покров. Осадки продолжают идти. По прогнозам синоптиков, снег с дождем продлится в Магнитогорске до 13 октября. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от минус двух до плюс одного градусов.
Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области снег и дождь ожидаются в период с 13 по 16 октября в разных городах региона, включая Магнитогорск. На прошлой неделе в области сохранялась теплая и преимущественно ясная погода, однако с началом второй декады октября погодные условия изменились, и в регион вернулись осадки в виде снега и дождя.
