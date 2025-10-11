11 октября 2025

Снег накрыл Магнитогорск. Скрин

В Магнитогорске 12 октября выпал снег
Снег в Магнитогорске начался ночью 12 октября
Снег в Магнитогорске начался ночью 12 октября Фото:

В Магнитогорске Челябинской области выпал снег. Зимние осадки начались ночью 12 октября. 

«Уже снег на машинах. На асфальте пока тает. Будьте внимательны на дорогах», — пишет сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» .

К полудню установился небольшой снежный покров. Осадки продолжают идти. По прогнозам синоптиков, снег с дождем продлится в Магнитогорске до 13 октября. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от минус двух до плюс одного градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области снег и дождь ожидаются в период с 13 по 16 октября в разных городах региона, включая Магнитогорск. На прошлой неделе в области сохранялась теплая и преимущественно ясная погода, однако с началом второй декады октября погодные условия изменились, и в регион вернулись осадки в виде снега и дождя.

На улицах Магнитогорска установился небольшой снежный покров
На улицах Магнитогорска установился небольшой снежный покров
Фото:

