Госавтоинспекция предупредила челябинцев о резком ухудшении погоды

В Челябинской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, что может привести к осложнению обстановки на дорогах. Об этом сообщил telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«По прогнозам синоптиков, в Челябинской области ожидается значительное понижение температурных показателей, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, проявление местами гололедных явлений, особенно в горнозаводской зоне и, как следствие, изменение дорожных условий. Это необходимо учитывать автомобилистам и пешеходам», — говорится в сообщении ведомства.
Особое внимание рекомендуется уделить тем, кто планирует поездки по загородным трассам, где температура воздуха обычно ниже, а вероятность образования гололеда выше. В ведомстве советуют водителям заменить летние шины на зимние и проверить техническое состояние автомобиля перед дальней дорогой. Также рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют быть внимательнее при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.
Как URA.RU писало ранее, усиливающийся над Сибирью обширный антициклон 11-13 октября несет в Челябинскую область облачную погоду с небольшими осадками в виде снега. В конце сентября в регионе уже выпадал снег. Сперва он пришел в горнозаводскую часть области, после — накрыл Челябинск. На трассу вывели дорожную технику.
