В центре Челябинска выделили землю под новый микрорайон по проекту КРТ там, где находится заброшенный элеватор. Еще один знаковый объект, подпадающий под КРТ — жилая застройка на ЧМЗ на площади 1,63 гектара, ради которой снесут «немецкий квартал». О том, сколько таких проектов Челябинске, как преобразится город после их реализации и о том, каким базовым принципам они должны соответствовать, в материале URA.RU.
«Под КРТ идут площадки в нескольких районах Челябинска: в Калининском, Советском, Тракторозаводском. В стадии работы сейчас находятся площадки в Центральном, Металлургическом, Ленинском районах — это разные районы, разная культурно-историческая идентичность», — подчеркнула министр строительства и архитектуры Челябинска Ольга Никитина.
Как отметила Никитина, одним из флагманских проектов является КРТ в центре города. Проект уже в высокой степени готовности. К концу 2025 года планируется провести аукцион по этому объекту. Градостроительный потенциал участка после корректировки проекта составил порядка 212 тысяч квадратных метров. Вместе с участком победителю торгов достанется заброшенный элеватор — памятник культурного наследия, который необходимо будет восстановить. Задача КРТ в данной локации — повысить связанность города в центре, продолжить улицу Орджоникидзе, а пешеходную улицу Кирова вывести до улицы Курчатова, реставрировать элеватор.
Всего в Челябинской области насчитывается около 90 площадок под КРТ в разной степени подготовки и реализации, а в Челябинске — 67. Реализуются проекты по 19 договорам комплексного развития территории (КРТ). Общий градпотенциал территорий достигает 800 тысяч квадратных метров застройки.
Реализуемые проекты КРТ в Челябинске
К реализуемым проектам относится КРТ нежилой застройки в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого в Курчатовском районе. По данной территории уже заключен договор о КРТ.
Как отметил директор по продажам АН «ДАН Недвижимость» Алексей Найденов, это микрорайон с развитой инфраструктурой. На продажу выставлено большое число квартир. Спрос на них высокий. Там действительно есть потребность в новом жилье с соцобъектами.
Также проект КРТ реализуется в границах улиц Татищева, Медовой, Тенистой, Северной в Центральном районе города. Микрорайон рядом с Тарасовкой — лакомое место для клубного поселка. Как отметил Найденов, очевидно, что цены в нем будут высокими, а проект должен быть знаковым.
«На данной территории планируется строительство многоэтажных домов. Специализированный застройщик ассоциирован с девелопером „Весна“, так что ждем от них интересного проекта», — подчеркнул директор по продажам АН «ДАН Недвижимость».
Принятые проекты решений о КРТ
Также принято решение о КРТ в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда, Культуры в Тракторозаводском районе. Сейчас там находятся гаражи, нежилые строения и 31 многоквартирный дом. В основном там двухэтажные дома, построенные в 1950-х годах, а также гаражи и нежилые хозпостройки. После того, как их снесут, территорию застроят новыми многоэтажками. Также там планируют возвести социальные объекты общей площадью 155,4 тысячи квадратных метров.
По словам эксперта в сфере недвижимости Найденова, в этом районе действительно необходимо сносить ветхое и аварийное жилье с последующим строительством современных ЖК.
По проекту КРТ будут застроены и три несмежные территории жилой застройки в границах Комсомольского проспекта, улиц Краснознаменной, Островского, Цинковой; Свердловского проспекта, улицы Островского, переулка Островского и улицы Каслинской, а также на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов в Курчатовском районе.
Общая площадь территорий — семь гектаров. В общей сложности будет демонтировано 24 дома, которым более 70 лет. На участке возведут не менее 127 тысяч квадратных метров жилья.
«Здесь история, похожая с предыдущим проектом, который планируется реализовать в Тракторозаводском районе. Сносить старое, морально устаревшее жилье жизненно необходимо для города. Ждем интересных проектов, даже если это будут не ЖК, а точечная застройка, все равно — хорошо», — подчеркнул Найденов.
Также на месте «Немецкого городка», построенного пленными немцами, возведут новый микрорайон с социально-значимыми объектами. Проект будет реализован в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярева в Металлургическом районе. Общий объем застройки достигнет 23 380 квадратных метров.
Снести планируется восемь трехэтажных жилых зданий. Одни из них строили для руководящего состава металлургического завода, другие возводили для сотрудников предприятия, в том числе для передовиков сталелитейного цеха. Часть домов спроектировали на 18, а часть — на 36 квартир.
«Очень жаль, что снесут так называемый „Немецкий квартал“, ведь у него явно есть свой незабываемый шарм. Возможно, ему можно было придать новую жизнь, сохранив в целом поход и самобытную архитектуру. Но, безусловно, в текущем состоянии квартал требует кардинального изменения», — поделился Найденов.
Сами жители «маленькой Германии» говорят о том, что дома были построены как временные жилища. Сейчас они сильно обветшали. На месте немецкого квартала появится крупный микрорайон с детскими садами, поликлиникой и современными многоквартирными жилыми домами.
Еще по проекту КРТ будет возведен новый микрорайон в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе, 15 в Ленинском районе. Там снесут старые дома и возведут новые жилые комплексы с соцобъектами. Общая площадь участка под застройку достигнет 21,02 гектара. Градпотенциал территории — 294 250 квадратных метров.
Что касается проекта КРТ на участке, расположенном рядом с больницей РЖД и ДК «Колющенко» в Советском районе, то он был отменен в связи с поступлением протоколов общих собраний собственников жилых помещений. Согласно документации, большинство жителей проголосовало против включения их домов в решение о КРТ.
В этот проект КРТ, который планировалось реализовать в границах улиц Омской, Тарасова, Шаумяна и Колсанова в Советском районе, было включено семь улиц. Общая площадь застройки должна была достигнуть не менее 149 тысяч квадратных метров. При реализации планировалось демонтировать свыше 40 многоквартирных жилых домов, 20 объектов индивидуального жилищного строительства, здание бывшего общежития, торговый объект, а также гаражные строения на территории кооператива. Но такой проект не поддержали жители домов.
В Челябинской области в рамках комлексного развития территорий осуществляется обновление и развитие бывших промзон и неэффективно используемых участков. Благодаря новым проектам КРТ в Челябинске новую жизнь обретают территории, на которых располагались заводы и ветхо-аварийное жилье. Восстанавливаются памятники культурного наследия, достраиваются заброшенные объекты. Пустующие незастроенные территории или районы с ветхим жильем превращаются в современные районы, где комфортно жить и работать.
Вместе с тем на таких территориях появляется социальная, транспортная, инженерная инфраструктура. Там строят новые детские сады, школы и больницы, спортивные объекты, современные производства, благоустраиваются территории.
