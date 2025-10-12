12 октября 2025

В центре Челябинска восстановят дорогу после ремонта труб

Работы завершены. участок дороги восстановят до конца недели (архивное фото)
Работы завершены. участок дороги восстановят до конца недели (архивное фото) Фото:

Перекресток возле «Уральских пельменей» в Челябинске будет отремонтирован до конца этой недели. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Астахов в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент URA.RU.

«Ремонт на перекрестке Ленина и Энгельса закончили. Участок напротив „Уральских пельменей“ восстановят до конца недели». — уточнил Астахов.

Мэр города Алексей Лошкин отметил, что на этом объекте коммунальщики проложили новую трубу. Он рассказал, что на прошлой неделе жители жаловались на проведение работ на перекрестке. Он поручил лучше информировать горожан о назначении и сроках выполнения работ, чтобы люди понимали необходимость переждать временные неудобства.

