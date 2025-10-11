Бастрыкин изучит дело о халатности челябинских врачей

Итоги расследования уголовного дела о некачественной медицинской помощи пенсионерке из Копейска направят в Москву. Их изучит председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, рассказали в пресс-службе СКР. Женщина получила травму руки, но ей не назначили лечение.
«Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи пенсионерке в г. Копейске Челябинской области. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении центрального аппарата ведомства.
Инцидент произошел в сентябре 2025 года. 63-летняя женщина с травмой пальца обратилась в травматологическое отделение одной из местных больниц. Ей провели операцию, однако необходимое лечение не назначили. Позднее состояние пациентки ухудшилось, рана загноилась, и она была вынуждена обратиться в частную клинику, где ей рекомендовали повторное хирургическое вмешательство.
Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на особый контроль центрального аппарата ведомства. Об итогах расследования дела в Москву доложит и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константин Правосудов.
Ранее в Челябинской области уже возбуждались уголовные дела по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи. В марте 2025 года после операции в областной больнице №3 61-летняя женщина оказалась в тяжелом состоянии, что также стало предметом расследования под контролем главы СКР. Тогда прокурор отменял постановление о возбуждении дела, однако оно было восстановлено по статье о халатности.
