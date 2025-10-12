Челябинцы выбирают место для «Девушки с косой»

В Челябинске завршается голосование по поводу нового места установки скульптуры "Пробуждение", которая имеет неофициальное название "Девушка с косой". Сейчас с огромным отрывом лидирует парк Калининского района, сообщил мэр города Алексей Лошкин.
"Сегодня завершается голосование по поводу нового места установки скульптуры "Пробуждение". Пока с достаточно хорошим отрывом лидирует парк Калининского района", — рассказал Лошкин.
Скульптура была демонтирована в начале осени в сквере на улице Воровского для установки памятника адвокату Федору Плевако. Она была создана Анной Шариковой в 2004 году и сейчас временно хранится на складе администрации Советского района. Голосование за новое место для статуи завершится сегодня, 13 октября.
