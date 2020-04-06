Суд оштрафовал москвича, задержанного во время прогулки с собакой

Иисус Воробьев был задержан, когда выгуливал свою собаку в сквере на Патриарших прудах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Иисуса Воробьева, задержанного в Москве во время прогулки с собакой, оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

«Суд постановил оштрафовать на тысячу рублей Иисуса Воробьева», — заявила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее сообщалось, что на Патриарших прудах полиция задержала мужчину, выгуливавшего свою собаку во время режима самоизоляции, объявленного в Москве из-за распространения коронавируса. При этом собаку оставили одну на улице. В последствии ее обнаружила жена задержанного.

По заявлениям полиции, Воробьев неоднократно нарушал режим самоизоляции. В итоге он был доставлен в отделении полиции, где на него составили протокол по части первой статьи 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Воробьеву грозило наказание в виде штрафа до тысячи рублей либо арест сроком на 15 суток.

В судебном заседании Воробьев участвовал по видеосвязи из-за введенных мер по противодействию распространению коронавируса. На заседании он заявил, что находился на Патриарших прудах рядом с местом работы, а проживает он на Шмидтовском проезде.

Адвокат Воробьева Олег Елисеев заявил, что не видит в поступке Воробьева признаков правонарушения. Он отметил, что сквер на Патриарших прудах не отмечен в указах мэра, как закрытое для прогулок место и заявил, что обсудит со своим доверителем вопрос обжалования приговора.