В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

Рост числа заразившихся среди молодых объясняется тем, что многие вышли на природу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции. Об этом в эфире передачи «Соловьев Live» на YouTube заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Эти „шашлычки“ показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологии, которую мы изучаем в институтах», — сказала Малинникова. По ее словам, рост числа заразившихся среди молодых объясняется тем, что многие вышли на природу. Она отметила среди новых заболевших нет тяжелых случаев.

Малинникова призвала граждан серьезно относиться к своему здоровью и соблюдать самоизоляцию. Она отметила, что лучший метод для борьбы с коронавирусом — это разобщение населения, поскольку он может мутировать, передаваясь от человека к человеку.

Ранее врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала о причинах увеличения числа молодых людей среди заразившихся коронавирусной инфекцией. По ее словам, молодежь переносит коронавирус практически бессимптомно. Они, сами того не зная, могут выделять вирус и заражать окружающих, пишет RT.