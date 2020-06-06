Путин поручил создать генетическую базу россиян

В России создадут национальную базу генетических данных. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, появился на сайте Кремля.
«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных „Национальная база генетической информации“», — говорится в тексте документа.
Создать базу под контролем правительства и Курчатовского института должны уже к октябрю. Со следующего года на этот проект будут выделяться средства из федерального бюджета, уточняет «Ридус».
О необходимости создать генетическую базу россиян Путин заявил месяц назад во время совещания по развитию генетики в РФ. По мнению президента, ученым нужен доступ к максимально большому массиву данных, чтобы они могли получать надежные и достоверные результаты.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.