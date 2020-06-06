06 июня 2020

Путин поручил создать генетическую базу россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По мнению Владимира Путина, ученым нужен доступ к максимально большому массиву данных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России создадут национальную базу генетических данных. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, появился на сайте Кремля.

«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных „Национальная база генетической информации“», — говорится в тексте документа.

Создать базу под контролем правительства и Курчатовского института должны уже к октябрю. Со следующего года на этот проект будут выделяться средства из федерального бюджета, уточняет «Ридус».

О необходимости создать генетическую базу россиян Путин заявил месяц назад во время совещания по развитию генетики в РФ. По мнению президента, ученым нужен доступ к максимально большому массиву данных, чтобы они могли получать надежные и достоверные результаты.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Наука Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...