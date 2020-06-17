Оба водителя в момент аварии были пьяными (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оба водителя, ставшие участниками дорожной аварии 17 мая в Куртамышском районе Курганской области, были пьяными. Подробности о ДТП, жертвами которого стали семеро человек, раскрыли в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла на 15-м км автодороги Куртамыш — Советское. На трассе столкнулись автомобили «Рено Логан» и ВАЗ-2114. В настоящее время следствие считает, что виновником аварии стал водитель иномарки, которая выехала на встречную полосу. «По результатам судебно-медицинской экспертизы стало известно, что оба водители находились в состоянии алкогольного опьянения. У водителя автомобиля ВАЗ установлена средняя степень опьянения, у предположительного виновника аварии — сильное опьянение», — заявляют в ГИБДД. Также оказалось, что у водителя ВАЗ никогда не было водительских прав.

Участниками аварии стали трое малолетних детей, которые перевозились с нарушением правил. В частности, трехлетнего мальчика держала на руках его мать, которая находилась на переднем сиденье автомобиля ВАЗ. В этой же машине на заднем сиденье находилась шестилетняя девочка, рядом с ней — ее двухлетняя сестра. Самый младший ребенок находился в детском автокресле, но оно не было закреплено. Ни один пассажир не был пристегнут ремнями безопасности.

Оба водителя (мужчины 58 и 27 лет), пассажиры автомобиля ВАЗ-2114 (23-летняя женщина и 41-летний мужчина), а также двое детей погибли на месте аварии. Шестилетняя девочка скончалась на следующий день в реанимации. В настоящее время расследование обстоятельств ДТП продолжатеся.