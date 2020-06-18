В первую очередь вакцина от коронавируса после ее разработки будет предоставлена африканским странам. С таким обещанием выступил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил МИД Китая.
«Африканские страны будут среди первых, кто сможет воспользоваться препаратом», — приводит слова Си Цзиньпина ТАСС. Также он отметил, что КНР активизирует сотрудничество соответствующих китайских и африканских больниц и ускорит строительство госпиталей китайско-африканской дружбы.
Ранее Китай пообещал сделать свою вакцину от COVID-19 доступной всему миру. Сейчас в Поднебесной разрабатывается по меньшей мере пять видов препарата, напоминает
Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. С тех пор в мире коронавирусом заболели свыше 8,4 млн человек, более 453 тысяч пациентов погибли. В России по последним данным — 561 751 заболевший, 7 707 пациентов погибли.
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