Власти Китая решили, кому в первую очередь дадут вакцину от COVID. Это не Россия

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Вакцину от коронавируса в первую очередь получит Африка Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В первую очередь вакцина от коронавируса после ее разработки будет предоставлена африканским странам. С таким обещанием выступил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил МИД Китая.

«Африканские страны будут среди первых, кто сможет воспользоваться препаратом», — приводит слова Си Цзиньпина ТАСС. Также он отметил, что КНР активизирует сотрудничество соответствующих китайских и африканских больниц и ускорит строительство госпиталей китайско-африканской дружбы.

Ранее Китай пообещал сделать свою вакцину от COVID-19 доступной всему миру. Сейчас в Поднебесной разрабатывается по меньшей мере пять видов препарата, напоминает Life.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. С тех пор в мире коронавирусом заболели свыше 8,4 млн человек, более 453 тысяч пациентов погибли. В России по последним данным — 561 751 заболевший, 7 707 пациентов погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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