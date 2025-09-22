Артем Дзюба внесен в базу Миротворец*

Срочная новость
Украинский экстремистский интернет-ресурс «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ) включил футболиста Артема Дзюбу в свою базу данных. Согласно информации, размещенной на сайте, основанием для этого решения стала публичная поддержка спортсменом специальной военной операции на территории Украины.
