Ученые выяснили, кто может повторно заболеть коронавирусом

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Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что вероятность повторного заражения коронавирусом существует и зависит от выработанного у человека иммунитета, передает агентство Nation News . В России уже были случаи повторного заражения. В Бурятии Пациентка была выписана из медучреждения с двумя отрицательными тестами на коронавирус, однако через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Врачи при осмотре женщины взяли мазок и снова обнаружили COVID-19, пишет RT .

Тестирование во время острой фазы COVID-19, когда инфекция могла быть обнаружена в дыхательных путях, у бессимптомных уровень вирус-специфических антител был значительно ниже, чем в симптоматической группе. В исследовании сказано, что у 81% бессимптомных пациентов через восемь недель после выписки уровни нейтрализующих антител сильно снизились. Для сравнения у переболевших с симптомами аналогичное снижение наблюдалось у 62% людей. Также бессимптомники имели более низкие уровни противовоспалительных цитокинов — клеточных сигнальных белков. Ученые говорят, что это указывает на более слабый иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-2.

«Ученые считают, что их выводы подчеркивает потенциальный риск использования так называемых „паспортов иммунитета“, которые некоторые предлагают выдавать переболевшим COVID-19», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на исследование. Ученые представили подробный клинический и иммунологический анализ 37 бессимптомных пациентов с COVID-19. Они выяснили, что средняя продолжительность распространения вируса у бессимптомных составляла 19 дней по сравнению с 14 днями в контрольной группе.

Люди, которые бессимптомно перенесли коронавирус могут снова им заболеть, так как имеют более слабый иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании китайских ученых.

Ученые отмечают, что до сих пор отсутствуют исследования для определения продолжительности иммунитета на основе антител Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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