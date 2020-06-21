Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

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Орехи, рыба и чеснок способны оказывать положительное влияние на здоровье человека, считает доктор Александр Мясников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орехи способны понизить уровень холестерина в крови. Такое мнение озвучил врач и телеведущий Александр Мясников.

«70 грамм орехов снижают холестерин подобно тому, как десять миллиграммов аторвастатина — одного из популярных лекарств, применимых для понижения данного показателя», — приводит слова Мясникова РИА «Новости».

По словам врача, также содержит в себе химическое вещество, входящее в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином, дикий рис. Еще в список понижающих холестерин продуктов попали зеленый чай, красный виноград и чеснок. Для контроля уровня холестерина, заявляет врач, достаточно съедать в день по одной дольке.

Замыкает список полезных продуктов рыба. В ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, способные повышать хороший холестерин и понижать плохой.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал овощи основой правильного питания, пишет агентство Nation News. А ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете доказали способность алкоголя продлевать жизнь. В частности, их исследование показало, что потребление спиртного повышает уровень «хорошего» холестерина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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