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Суд по делу о авиакатастрофе MH17 продолжается с 9 марта 2020 года. В качестве обвиняемых проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко), напоминает телеканал 360 .

Ранее сообщалось, что адвокат указала на отсутствие препятствий для того, чтобы Россия присоединилась к следствию по делу MH17. По ее словам, участие РФ будет важным для расследования.

Адвокат Пулатова добавила, что как минимум 24 человека заявили, что видели истребитель вблизи разбившегося самолета. При этом, по ее словам, следователи быстро отвергли эту версию трагедии, не уделив ей должного внимания. Однако, по мнению тен Дуссхате, вряд ли можно поверить, что все 24 очевидца говорят неправду.

«В интересах защиты обвиняемого мы просим допросить всех свидетелей, которые присутствуют на этих видеозаписях, в том числе журналистов», — приводит ТАСС заявление адвоката. В качестве возможных новых свидетелей тен Дуссхате попросила привлечь корреспондента русской службы Би-би-си Ольгу Ившину и независимых журналистов Брюса Гранта и Билли Сикса.

В понедельник защитник представила в суде видео, где дают показания люди, которые видели военные истребители в момент катастрофы Boeing на Украине летом 2014 года.

Гаагскому суду необходимо допросить свидетелей, которые заметили в небе военные истребители во время крушения Boeing MH17. На этом настаивает адвокат Сабине тен Дуссхате, которая представляет в суде интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

По словам голландского адвоката, более 20 человек видели военные истребители рядом с «Боингом» в момент крушения Фото: Анна Майорова © URA.RU

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