Чиновница выиграла автомобиль после голосования по Конституции

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Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию стартовало 25 июня и будет идти семь дней — до 1 июля. Ранее стало известно, что 59-летняя жительница Омска Анна Ганева выиграла квартиру в конкурсе на голосовании по поправкам в Конституцию. Оказалось, что победительница является председателем избирательной комиссии на одном из участков.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей севастопольского избиркома. Туда направлен запрос.

«Формально за организаторами акции стоят общественники, а по факту — региональные власти», — заявил «Новой газете» муниципальный депутат от КПРФ Геннадий Сидоров. При этом глава севастопольского избиркома Сергей Даниленко отказался комментировать изданию законность и итоги проводимой викторины.

В викторине разыгрываются семь автомобилей Kia Rio и 70 смартфонов Samsung Galaxy A71 — по одному автомобилю и 10 телефонов в день. Чтобы стать победителем, необходимо ответить на семь вопросов по различным темам — на знание истории, краеведения, архитектуры Севастополя и известных людей города. Как заявил в разговоре с «Вести ФМ. Севастополь» соорганизатор викторины Александр Бородавченко, вопросы в тесте сложные, поэтому участники могут пользоваться всеми средствами коммуникации.

После голосования по поправкам в Конституцию РФ глава контрактной службы Заксобрания Севастополя Марина Ласкова выиграла автомобиль. Приз чиновница получила за участие в викторине «Патриотическая столица».

Викторина проводится среди тех, кто принял участие в голосовании по Конституции (Фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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