27 июня 2020

Чиновница выиграла автомобиль после голосования по Конституции

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Викторина проводится среди тех, кто принял участие в голосовании по Конституции (Фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После голосования по поправкам в Конституцию РФ глава контрактной службы Заксобрания Севастополя Марина Ласкова выиграла автомобиль. Приз чиновница получила за участие в викторине «Патриотическая столица».

В викторине разыгрываются семь автомобилей Kia Rio и 70 смартфонов Samsung Galaxy A71 — по одному автомобилю и 10 телефонов в день. Чтобы стать победителем, необходимо ответить на семь вопросов по различным темам — на знание истории, краеведения, архитектуры Севастополя и известных людей города. Как заявил в разговоре с «Вести ФМ. Севастополь» соорганизатор викторины Александр Бородавченко, вопросы в тесте сложные, поэтому участники могут пользоваться всеми средствами коммуникации.

«Формально за организаторами акции стоят общественники, а по факту — региональные власти», — заявил «Новой газете» муниципальный депутат от КПРФ Геннадий Сидоров. При этом глава севастопольского избиркома Сергей Даниленко отказался комментировать изданию законность и итоги проводимой викторины.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей севастопольского избиркома. Туда направлен запрос.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию стартовало 25 июня и будет идти семь дней — до 1 июля. Ранее стало известно, что 59-летняя жительница Омска Анна Ганева выиграла квартиру в конкурсе на голосовании по поправкам в Конституцию. Оказалось, что победительница является председателем избирательной комиссии на одном из участков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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