Виктория Боня получила от государства выплату в размере МРОТ Фото: Instagram Виктории Бони

Телеведущая Виктория Боня, заявившая, что россияне, получающие минимальный размер оплаты труда, являются «алкоголиками и нищебродами», получила от государства помощь в размере МРОТ. При этом сама Боня материальную поддержку не просила.

Заявление на выплату 12 130 рублей подал бухгалтер телеведущей, о поступлении средств Боня сообщила в Instagram. «Я не просила. Эта сумма никак не сможет покрыть убытки, которые мы понесли во время простоя», — приводит выдержку из сообщения экс-участницы «Дома-2» телеканал 360.

Поступившие средства Виктория Боня собирается отдать малоимущей семье. Еще две аналогичные суммы телеведущая направит многодетным семьям.

Ранее Виктория Боня заявила, что россияне, получающие зарплату на уровне МРОТ, являются «алкоголиками и нищебродами». По ее мнению, в условиях пандемии коронавируса государству следовало в первую очередь поддерживать бизнес.

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