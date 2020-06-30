От голосования по Конституции в ХМАО зависит судьба 124 народов

Голосование имеет особое значение для региона, считает сенатор Исаков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Новые поправки в Конституцию РФ скажутся на судьбе 120 национальностей, проживающих на территории ХМАО. Об этом URA.RU заявил член Совета Федерации РФ от ХМАО-Югры Эдуард Исаков. С этой точки зрения, уверен сенатор, идущее с 25 июня по 1 июля голосование имеет особое значение для региона.

«Конечно, для Югры изменения в Конституции имеют особый характер. Во-первых, они важны с точки зрения обеспечения интересов представителей более чем 120 национальностей (всего 124), проживающих в округе. В этой части поправка к Конституции обязывает государство защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия», — объяснил Исаков, уточнив, что не менее важными считает поправки, касающиеся поддержки добровольчества и НКО и весь социальный блок изменений основного закона.

Сенатор проголосовал с соблюдением всех мер безопасности Фото предоставлено сенатором Эдуардом Исаковым

Укрепление самодостаточности региона, как мотивацию пойти на голосование по Конституции, ранее в разговоре с URA.RU упоминала и политолог Дарья Кислицына. По ее мнению, высокая явка (за три последних дня она составила 35%) могла быть продиктована именно желанием югорчан поддержать свою идентичность.

Сенатор Эдуард Исаков уже отдал свой голос (с соблюдением всех норм безопасности) и даже поностальгировал о декабре 1993 года, когда голосовал за действующую Конституцию РФ. «Тогда тоже шли „жаркие дебаты“. Общество требовало перемен, они могли быть плохими, они могли быть хорошими, но они должны были наступить. Конституция 93-го года очень многое дала нашей стране. Она стала фундаментом нового государства, все перемены, что мы ощутили на себе — связаны именно с ней. С тем, что она дала людям права, невиданные ранее, она открыла возможности для развития и самовыражения миллионам людей», — вспомнил сенатор.

Тогда жители Ханты-Мансийского автономного округа не принимали активного участия в этом голосовании — явка в регионе тогда составила 39%. В 2020 году у ХМАО один из самых высоких показателей явки на Урале — 35% за три дня.

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