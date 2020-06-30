В главной больнице Екатеринбурга из-за COVID закрыли операционную

Заражение медперсонала произошло в ГКБ №40 Фото: gkb40.ur.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге закрылся один из оперблоков главной клиники Екатеринбурга — ГКБ №40. Об этом URA.RU сообщили источники в сфере здравоохранения. Причиной стал занос коронавирусной инфекции — это произошло в конце минувшей недели.

«Медсестры перевязочной в одном из отделений хирургического корпуса заразились COVID-19, — рассказал источник. — Оперблок закрыли на карантин».

По словам другого источника, ситуация очень серьезная: оперблок ГКБ №40 оставался чуть ли не единственным «чистым» оперблоком в городе (поскольку ГКБ №14 полностью превращена в COVID-госпиталь).

«По информации, переданной в оперативный штаб, хирургическая служба ГКБ №40 состоит из 11 хирургических отделений разного профиля, включая операционный блок, — сообщили URA.RU в свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией. — В настоящее время оперблок продолжает оказывать неотложную хирургическую помощь по профилям: урология, гинекология, колопроктология, гнойная, сосудистая и лор-хирургия. Ожоговое отделение хирургической службы по-прежнему работает в автономном режиме, оказывая неотложную хирургическую помощь пациентам с коронавирусом. Плановое отделение эндоскопической хирургии пока не принимает пациентов до улучшения эпидемиологической ситуации».

ГКБ №40 является ведущей клиникой Екатеринбурга, принимающей пациентов с коронавирусом — ГКБ №40. Их размещают в инфекционном отделении, при этом другие отделения больницы продолжают прием пациентов с другими недугами.

Вспышки коронавирусной инфекции происходили уже в нескольких свердловских больницах: URA.RU подробно рассказывало о массовом заражении в ЦГКБ №1, где коронавирусом заразилось более 90 пациентов и медработников. Вспышка COVID-19 имела место и в госпитале ветеранов, где также инфицировались также несколько десятков человек. не раз писало о происходящем в свердловском госпитале ветеранов.

После этого в госпитале развернуты койки для приема больных коронавирусом. Из-за угрозы заражения отделения клиник Екатеринбурга оказывались на карантине, а медработники были вынуждены уходить на самоизоляцию, в том числе — два главврача.