Руководители курганских участковых комиссий получат премии. Вознаградят тех, где явка более 50% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Руководители участковых избирательных комиссий в Курганской области получат вознаграждение за работу на голосовании по поправкам в Конституцию. Премии, по данным инсайдеров URA.RU достанутся тем комиссиям, где зарегистрировали хорошую явку.

«Недавно, еще в ходе голосования, в Шадринск приезжала представитель избиркома. Она сказала, кто явку на участке даст 50%, тому денежные премии. Слышал, что размер более существенный, чем им сейчас платят», — рассказал собеседник агентства. После этой встречи, отметил другой инсайдер, по домам шадринцев стали активнее ходить члены комиссии с урнами для голосования с предложением принять участие.

Другой источник подтвердил, что на встрече состоялся разговор про вознаграждение. «Сказали, сумма будет зависеть от явки. Премии составят около 80 тысяч рублей», — уточнил источник.

В курганской избирательной комиссии URA.RU подтвердили, что зампредседателя Елена Дружинина встречалась с председателями УИК в Шадринске в преддверии 1 июля. В одном из местных СМИ она прокомментировала свой приезд тем, что в городе низкая явка. «Шадринцы на текущих выборах не очень активно принимают участие, несмотря на то, что участковые комиссии и лично приглашают проголосовать, предлагают любое удобное время», — рассказала Дружинина.

На вопрос агентства о премиях, она отметила, что вознаграждение предусмотрено в порядке, установленном ЦИК. Оно не зависит от явки, а идет за количество отработанного времени. Средства на оплату труда сотрудникам комиссий выделяются из федерального бюджета. По итогам голосования явка в Шадринске составила около 50%. По области — 57,83% (по данным избиркома).

Голосование по поправкам в Конституцию стало референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, отмечают эксперты. На нем президент в абсолютных цифрах получил больше голосов (57,7 млн, 52,95% от общего количества избирателей — даже с учетом не пришедших), чем в 2018-м (56,4 млн, 51,84%). Нарушений — единицы, сообщений о нарушениях в 5 раз меньше, чем на президентских выборах. Большинство сообщений (85%) — фейки и спецпровокации. Доказательством легитимности могут служить разные результаты по регионам.