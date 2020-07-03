ХМАО выходит на плато по заболеваемости коронавирусом

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра », Viber-канале « Югра » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о продлении карантина для пожилых людей в возрасте до 65 лет до 12 июля. Для всех остальных режим самоизоляции пока действует до 5 июля.

В Югре шестой день подряд выполняются все основные показатели для начала снятия карантина. Речь идет о коэффициенте распространения инфекции, охвате тестированием населения и свободном коечном фонда. Их значения достаточно для снятия ограничений первого этапа режима самоизоляции.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в ХМАО зарегистрирован 271 новый случай заболевания. «Сургут — 113; Нижневартовск — 43; Ханты-Мансийск — 30; Когалым — 25; Нефтеюганск — 14; Нягань — 13; Сургутский район — 12; Мегион — 10; Лангепас — 8; Пыть-Ях — 2; Покачи — 1», — говорится в сообщении оперштаба. Там также добавили, что за последние сутки в ХМАО умерло четыре человека.

«Такие выводы есть, но еще продолжаем наблюдать», — сообщили в ведомстве. С 19 июня в Югре ежедневно фиксируется свыше 250 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Пиковый рост числа пациентов был зафиксирован 24 июня, когда число новых пациентов с COVID-19 составило 323. Затем показатели заражений держатся на стабильно высоком уровне, но не превышают 300 человек в день.

Югра, судя по динамике последних двух недель, находится на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

В ХМАО ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно