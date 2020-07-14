Опубликован список очагов коронавируса вокруг Москвы

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Восьмого июля стало известно, что Подмосковье смягчит карантин вслед за Москвой. Губернатор области надеется открыть аттракционы, рестораны и пляжи к 15 июля.

Лидером по общему количеству заражений остается Подольск, там 3778 больных. Это на восемь человек больше, чем вчера. Кроме того, в 19 городских округах Московской области вообще не обнаружено новых случаев заражения коронавирусом.

Вторым по количеству случаев заболевания после Химок стал Наро-Фоминск (12 человек). Третье место разделили Электросталь и Шатура. В каждом из округов COVID нашли у девяти человек, уточняет издание « Подмосковье сегодня ».

«198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 60 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — рассказали в подмосковном облштабе.

Обновился список очагов коронавируса в Московской области. Больше всего заболевших выявлено в Химках (+17). Число новых заражений COVID-19 за последние сутки в каждом округе опубликовал telegram-канал «Коронавирус. Мособлштаб».

Больше всего новых больных найдено в Химках Фото: Илья Московец © URA.RU

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