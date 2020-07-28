Врач напомнил об опасности долгих прогулок под солнцем

До конца рабочей неделе ожидается опасное ультрафиолетовое излучение Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ближайшие дни синоптики прогнозируют опасный уровень ультрафиолетового излучения, поэтому следует избегать длительного нахождения под солнцем. Об этом предупредил врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

«Без нужды не выходить из дома, а если выходить, то в одежде с длинным рукавом и в головном уборе. Шляпа должна быть с широкими полями, чтобы закрывала лицо и шею», — рассказал врач агентству Nation News. Щепеляев подчеркнул, что солнцезащитный крем не помогает при высоком уровне ультрафиолетового излучения. «Крема не помогут. Они создают иллюзию, а поглощенная доза ультрафиолета остается той же. Просто нет загара и ожогов, то есть внешних проявлений, а доза внутрь поглощается», — добавил аллерголог. По его словам, это может привести к раку кожи, а также хроническим воспалительным заболеваниям.