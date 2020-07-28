27 июля 2020

Врач напомнил об опасности долгих прогулок под солнцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, солнце, закат, спальный район, вечер, город
До конца рабочей неделе ожидается опасное ультрафиолетовое излучение Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ближайшие дни синоптики прогнозируют опасный уровень ультрафиолетового излучения, поэтому следует избегать длительного нахождения под солнцем. Об этом предупредил врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

«Без нужды не выходить из дома, а если выходить, то в одежде с длинным рукавом и в головном уборе. Шляпа должна быть с широкими полями, чтобы закрывала лицо и шею», — рассказал врач агентству Nation News. Щепеляев подчеркнул, что солнцезащитный крем не помогает при высоком уровне ультрафиолетового излучения. «Крема не помогут. Они создают иллюзию, а поглощенная доза ультрафиолета остается той же. Просто нет загара и ожогов, то есть внешних проявлений, а доза внутрь поглощается», — добавил аллерголог. По его словам, это может привести к раку кожи, а также хроническим воспалительным заболеваниям.

Практически весь июль в уральских регионах стояла аномально жаркая погода. Сейчас температурные аномалии переходят в центральную часть России. А в южных регионах индекс УФ-излучения поднимется до восьми-девяти единиц. Такие показатели продержатся до конца рабочей недели, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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