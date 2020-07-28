Чиновники обеспечили участие в аукционе одной компании и выдали ей деньги из бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги муниципальных чиновников уличили в махинациях при заключении контрактов на благоустройство города. Местная дирекция по обеспечению деятельности в сфере ЖКХ сперва гарантировала участие в торгах только одной компании, а потом незаконно перевела ей больше 40 млн рублей из бюджета. Информацию об этих фактах подтвердили в прокуратуре ЯНАО.

В апреле дирекция ЖКХ проводила аукцион на выполнение работ по благоустройству Лабытнанги. Согласно данным портала госзакупок, сумма контракта составляла более 140 млн рублей. Победитель торгов должен был обустроить пешеходную зону в центре города. В документах аукциона сказано, что контракт выиграла местная компания ПК «Тракт».

Прокуратура ЯНАО выяснила, что дирекция составила условия документации таким образом, что в торгах мог участвовать только один претендент. «Проектом контракта оплата работ подрядчику предусматривалась только после их фактического выполнения. После подписания контракта заказчиком заключено дополнительное соглашение, предусматривающее предоплату, что противоречит требованиям законодательства о контрактной системе», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

В итоге в качестве предоплаты подрядчику перевели из бюджета около 42 млн рублей, что было незаконно. В отношении начальника муниципальной дирекции возбуждено уголовное дело. Также дела завели на ПК «Тракт» и ее руководителя. Департаментом экономики региона виновным назначены административные штрафы на общую сумму 240 тыс. рублей.

Фирма ПК «Тракт», согласно данным из открытых источников, регулярно получает крупные контракты от администрации Лабытнанги. Договор с дирекцией ЖКХ, который заинтересовал прокуратуру, является для компании единственным. Однако для управления капитального строительства фирма выполнила уже пять работ на сумму 182 млн рублей. Дозвониться до представителей ПК «Тракт» по известным номерам URA.RU не удалось.

Дирекцию по обеспечению деятельности в сфере ЖКХ в Лабытнанги возглавляет скандальный чиновник Раиф Казиев. До осени 2019 года он работал директором «Салехарддорстроя», откуда за многочисленные претензии его уволил мэр окружной столицы Алексей Титовский. Источники URA.RU утверждают, что Казиев со временем планирует вернуться в Салехард.