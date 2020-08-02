Тюменец утверждает, что фигуры имеют четкие правильные линии Сергей Малышев

На полях в Исетском районе (Тюменская область) появились странные знаки неизвестного происхождения. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. Собеседник агентства уверен, что эти следы были оставлены НЛО.

«Следы никак между собой не связаны. К примеру, идет большой круг, недалеко от него — квадрат. И видно, что между этими фигурами трава не примята. То есть человек к их созданию руку скорее не прикладывал», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Тюменский уфолог Павел Ситников пояснил URA.RU, что ни о каких пришельцах в данном случае речи не идет. По его словам, узоры на полях — это вполне земное, природное явление.

«Скорее всего, это смерчи. Я на днях наблюдал подобную картину: видел кучу небольших смерчей, которые шли один за другим по полям вдоль дороги. И они как попало мнут траву и пшеницу. А четкие геометрические фигуры обычно смерчи делают легко и быстро», — отметил собеседник агентства.

Странные фигуры тюменец обнаружил в Исетском районе Сергей Малышев