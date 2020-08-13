Экстрасенс назвала август месяцем катастроф для России

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Арт-объекты на Кировке. Челябинск, плитка, знаки зодиака, водолей
Россия находится под знаком Водолея и ей чужды привязанности к материальному, считает Фатима Хадуева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В августе Россию ждет большое количество катастроф и смертей звезд. Об этом заявила финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева.

«Россия находится под действием Водолея, а август — это знак зодиака Лев, полная противоположность Водолею. Именно в этот момент всегда происходят какие-то напряженные события», — заявила Хадуева агентству Nation News.

Экономические и политические кризисы обычно выпадают именно на август, добавила экстрасенс. По ее словам, цифра восемь имеет значение привязанности и обозначает для России зависимость от материального. Однако Россия была рождена под знаком Водолея, из-за чего привязанность к материальным ценностям для нее чужда, что и может вызвать в стране различные катаклизмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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