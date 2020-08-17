Сильный ливень в областном центре шел всю ночь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После продолжительных ливней в Благовещенске оказались подтоплены несколько районов, жилые дома остались без света, дошкольные учреждения и школы приостановили работу. В городе власти ввели режим ЧС.

«По предварительным оценкам, уровень выпавших осадков за сутки попадает под критерий «опасное явление», — сообщается на официальном сайте администрации Благовещенска. В городе из-за ночных ливней без света остались 55 многоквартирных домов, затопило три детских сада, школу и гимназию. В поселке Новый вода размыла дорогу. В мэрии отметили, что открывают пункты временного размещения жителей на случай наводнения.

Ранее наводнение из-за ливней случилось в Нижних Серегах Свердловской области. 20 июля после сильнейшего ливня затопило дома, было эвакуировано около 200 человек. Пострадавшими от потопа признаны 63 домов, восемь из них подлежат сносу. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП. 8 августа река Заставка вновь вышла из берегов.

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