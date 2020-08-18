Дегтярев собрался купить квартиру в ипотеку в Хабаровске

Взять в ипотеку квартиру в Хабаровске намерен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он расскахал. что решение о покупке жилья было принято на семейном совете.
«Мы уже с женой подыскали квартиру, будем в ипотеку покупать. Решение принято, семья переезжает полностью, все Дегтяревы будут в Хабаровске», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что ему нравится жить в Хабаровске.
Врио губернатора признался, что «света белого не видит» из-за большого объема работы, однако доволен этим фактом. Свою новую работу он считает ответственной, но вместе с тем очень интересной и творческой. «Я доволен тем, что президент доверил высокий пост, и благодарю Владимира Владимировича», — отметил Дегтярев.
Ранее в СМИ появились кадры, как Дегтярев встречает в аэропорту свою супругу с сыном-подростком и младенцем. Всего у супругов четверо детей.
Дегтярев назначен врио главы региона 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В Хабаровск он прибыл 21 июля.