Профсоюзный лидер компании «Юкатекс-Югра» попал под сокращение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Профсоюзный лидер компании «Юкатекс-Югра» Артем Немолот, объявлявший голодовку, попал под сокращение вместе с еще шестью коллегами. Об этом URA.RU сообщил сам нефтяник.

«В кратчайшие сроки руководство компании придумало хитрый план избавления от работников, пытающихся защитить свои права и оспорить незаконные действия руководства. Попутно под сокращение попали все товарные операторы 4-го разряда. То есть, чтобы скрыть личные мотивы и предвзятое отношение руководства и собственника в отношении меня, под раздачу попали и другие», — считает Немолот.

Главный инженер компании «Юкатекс-Югра» Ильгиз Гарифуллин в разговоре с журналистом агентства сообщил, что не знает причин сокращения сотрудников предприятия. «Такое решение приняло московское руководство. Чем оно продиктовано — коммерческая тайна», — заявил представитель компании.

Ранее URA.RU сообщало, что Немолот объявил голодовку из-за наличия долгов по выплате зарплаты. После начала протестной акции прокуратура Нягани вышла на предприятие с проверкой. Известно, что несколько руководителей компании после этого инцидента уволились из «Юкатекс-Югра».