18 августа 2020
17 августа 2020

В ХМАО сокращают нефтяника, устраивавшего акции протеста. Он уверен в мести руководства

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, буровики, добыча нефти, нефть
Профсоюзный лидер компании «Юкатекс-Югра» попал под сокращение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Профсоюзный лидер компании «Юкатекс-Югра» Артем Немолот, объявлявший голодовку, попал под сокращение вместе с еще шестью коллегами. Об этом URA.RU сообщил сам нефтяник.

«В кратчайшие сроки руководство компании придумало хитрый план избавления от работников, пытающихся защитить свои права и оспорить незаконные действия руководства. Попутно под сокращение попали все товарные операторы 4-го разряда. То есть, чтобы скрыть личные мотивы и предвзятое отношение руководства и собственника в отношении меня, под раздачу попали и другие», — считает Немолот.

Главный инженер компании «Юкатекс-Югра» Ильгиз Гарифуллин в разговоре с журналистом агентства сообщил, что не знает причин сокращения сотрудников предприятия. «Такое решение приняло московское руководство. Чем оно продиктовано — коммерческая тайна», — заявил представитель компании.

Ранее URA.RU сообщало, что Немолот объявил голодовку из-за наличия долгов по выплате зарплаты. После начала протестной акции прокуратура Нягани вышла на предприятие с проверкой. Известно, что несколько руководителей компании после этого инцидента уволились из «Юкатекс-Югра».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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