Зеленский заявил, что не боится встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Он отметил. что переговоры. которые прошли между ними ранее, дали свои результаты.
«Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим», — рассказал украинский лидер в интервью Euronews, его слова приводит RT. Однако, по словам Зеленского, телефонных переговоров недостаточно, нужна личная встреча. «Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны — это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это», — добавил Зеленский.
По мнению украинского лидера, если разговора с Путиным не состоится, то не появится и мирный результат по Донбассу. «Я в этом убеждён», — отметил украинский президент.
Телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 26 июля. По сообщению Кремля президенты обсудили внутриукраинский кризис.
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