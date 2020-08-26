Жителям Заозерного, самого крупного района Кургана, приходится ждать визита к врачу по несколько недель. Об этом один из курганцев написал на правительственном сайте «Обратись», отметив, что ситуация вызвана введением электронной записи.
«Позвонили на электронную запись. Сказали, что всего два врача принимают в поликлинике, и запись аж на 10 сентября, и то по одному приему. А как попасть? Два врача на весь Заозерный?», — возмутился заявитель. По его словам, через регистратуру записи нет, в порядке живой очереди также не принимают.
«Как быть? Ждать месяц? А я не знаю, получится ли у меня через этот месяц в это время! А потом еще месяц ждать? Ну это же бред! Раньше как было хорошо: пришел — попал, или там записали, а как сделали электронную [очередь], так вообще не попасть», — рассказал курганец.
«Указанная вами информация принята к сведению и доведена до главного врача курганской поликлиники №1 для принятия мер», — ответили в региональном департаменте здравоохранения. В ведомстве также добавили, что, по данным администрации поликлиники, по состоянию на 25 августа прием вели шесть участковых терапевтов. «С 25 августа открыта запись врачам и фельдшерам поликлиники, ведущим прием», — сообщили в департаменте. Кроме того, для пациентов с температурой работают дополнительный врач и фельдшер.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганской поликлинике №2 пациенты постоянно скапливаются в очередях на сдачу анализов. В департаменте здравоохранения пояснили, что это вызвано несвоевременной явкой пациентов.
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