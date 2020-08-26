26 августа 2020
25 августа 2020

В Тюмень неожиданно придет жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, лето, жара, женщина с веером
На выходных температура поднимется до 28 градусов тепла Фото: Илья Московец © URA.RU

На юге Тюменской области к концу недели ожидается резкое потепление. Температура поднимется до +28 градусов по Цельсию. Информация приводится на официальном сайте Гидрометеоцентра России.

«Суббота, 29 августа — 28 градусов», — приводится в прогнозе ведомства. Теплеть в Тюмени будет постепенно — в четверг, 27 августа, температура воздуха прогреется до 23 градусов, день пройдет без осадков. В пятницу термометр покажет уже 26 градусов, погоду чуть подпортят небольшие осадки.

В субботу и воскресенье воздух прогреется до 27-28 градусов при отсутствии осадков и слабом ветре. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область идет аномально жаркая погода, планируется превышение обычной температурной нормы на 4 — 6 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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