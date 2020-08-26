В Тюмень неожиданно придет жара

На юге Тюменской области к концу недели ожидается резкое потепление. Температура поднимется до +28 градусов по Цельсию. Информация приводится на официальном сайте Гидрометеоцентра России.
«Суббота, 29 августа — 28 градусов», — приводится в прогнозе ведомства. Теплеть в Тюмени будет постепенно — в четверг, 27 августа, температура воздуха прогреется до 23 градусов, день пройдет без осадков. В пятницу термометр покажет уже 26 градусов, погоду чуть подпортят небольшие осадки.
В субботу и воскресенье воздух прогреется до 27-28 градусов при отсутствии осадков и слабом ветре. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область идет аномально жаркая погода, планируется превышение обычной температурной нормы на 4 — 6 градусов.
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