В регионы России идет аномальное тепло

В большинстве городов РФ — прохладно и пасмурно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидается аномально теплая погода, предупреждают в Гидрометцентре России. Жара ожидается в Тюменской области, Красноярском крае и на Дальнем Востоке.

«Очень жарко на востоке Тюменской области и на западе Красноярского края. Там выше нормы на 6-8 градусов в ближайшие дни», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, на 4-6 градусов выше нормы ожидается на юго-востоке страны: в Амурской области, Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края и в Приморье.

Однако, по данным сервиса «Гисметео», в регионах УрФО в ближайшие дни будет сыро и достаточно прохладно. В Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае воздух прогреется не выше +15 градусов, ожидается переменная облачность и дожди. В Курганской и Тюменской областях будет чуть теплее — до +17 градусов, к концу недели возможна гроза. В ХМАО и ЯНАО — не выше 14 градусов тепла и дожди.

Ранее в Гидрометцентре отметили, что похолодание коснулось не только московского региона, но также Северо-Западного федерального округа, Урала и Поволжья. Однако, по прогнозу Вильфанда, к 15 августа будет становиться чуть теплее, а в сентябре, по предварительным данным, температура будет держаться около и выше нормы, пишет «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.